На Жилянській відкрився ресторан для фанатів спорту INCH

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Наталія Габрух
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На вулиці Жилянській у Києві запрацював ресторан для фанатів спорту INCH.

Про це пише The Village Україна.

Заклад заснували футболіст Олександр Зінченко та спортивна оглядачка Влада Зінченко.

“Це ресторанний проєкт для спортивних вболівальників та поціновувачів вишуканої гастрономії”, — описують концепцію засновники.

В INCH об'єднали ресторан та бар і транслюють спортивні події. Акцент роблять на finger-food, також у закладі можна замовити основні страви, гриль, страви “до пива”, піцу, страви з морепродуктів, супи та вишукані десерти.

Серед напоїв — авторські коктейлі, присвячені легендам світового спорту, крафтове пиво тощо.

У закладі є плазмовий телевізор висотою 3,5 метри на якому можна переглядати спортивні події. Дизайн-проєкт створила Вікторія Панкова.

Ціни: фінгер-дог з крабом — 590 грн, паніпурі з лососем — 290 грн, попкорн з ракових шийок — 380 грн, крафтове м'ясо до пива — 600 грн, салат з крабом та соусом томат-лічі — 790 грн, бургер з рваною яловичиною — 460 грн, гомілка ягня з грибами в хересі — 640 грн, салат з восьминогом — 690 грн, десерт “Мусовий мʼяч” — 220 грн, коктейль “Gin Garden” — 400 грн

Адреса: вул. Жилянська, 59

Режим роботи: щодня з 12:00 до 23:00

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Опубліковано: 23 липня 2024
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