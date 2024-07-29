У Києві підліток самостійно зібрав "домашню електростанцію": що йому для цього знадобилося

17-річний Денис Кучерук з Києва облаштував у себе в квартирі "домашню електростанцію", аби мати можливість працювати за комп’ютером без світла та забезпечувати свої ґаджети.

Про це пише ШоТам.

Для початку він замовив джерело безперебійного живлення для роутера, яке виконує функції повербанка та заряджається від мережі, коли є електрика. Денис каже, що він може виводити малий струм з різною напругою. З джерелом безперебійного живлення інтернет оптоволоконних мереж провайдерів без світла здатен забезпечувати постійний чи тимчасовий (від трьох до семи годин) інтернет без світла.

Згодом Денис захотів, аби його девайси працювали ще більш автономно під час вимкнень електроенергії. Він придбав панель, яка може забезпечити роботу роутера, зарядку телефонів та настільну лампу. Вся інша енергія компенсується від акумулятора. Денис каже, що з 7:00 до 14:00 цього цілком вистачає.

Аби зібрати "домашню електростанцію", хлопець купив алюмінієві кутники та пластини, а також дві пари болтів з гайками. Вдома просвердлив у пластинах отвори потрібного розміру та зробив кріплення. Шурупами прикрутив це кріплення до балкону, вивісив сонячну панель за вікном і зафіксував її, прикріпивши джгутами до кріплення.

Денис називає сонячні панелі додатковим девайсом, адже вони досить нестабільні та залежать від природних умов. Сонячні панелі дуже вибагливі до клімату. Найкраще вони працюють при нульовій хмарності та 25 градусах тепла. А в наших умовах таке трапляється нечасто. Коли він прикріпив панель за вікном, то протягнув дроти через ущільнювач вікна, аби не пропускати з вулиці холод або тепло. Далі підключив їх до сонячних подовжувачів, а потім приєднав до свого контролера.

Хлопець розповідає, що для роботи "домашньої станції", крім панелей і сонячного контролера, необхідний автомобільний акумулятор та інвертор з чистою синусоїдою. Він перетворює напругу з автомобільного акумулятора в класичний струм, як з розеток, який можуть сприймати стандартні девайси, що живляться від 220 вольт. Завдяки цій станції його комп’ютер та інші ґаджети можуть живитися до п’яти годин без світла.

Денис ділиться, що всі ці компоненти, які він склав у домашню станцію, цілком підійдуть для комфортного навчання учням чи студентам. Але каже, що, якби робив усе з нуля, взяв би джерело безперебійного живлення та зовнішній акумулятор, бо вони найбільш безпечні для використання.

Денис Кучерук замовляв інвертор минулого року за 3 700 гривень на AliExpress. Автомобільний акумулятор коштував 4 тисячі гривень, сонячний контролер — 300 гривень, а вживана сонячна панель — ще 3 тисячі гривень. Виходить близько 12 тисяч гривень за 540 Вт на годину з генерацією 100 Вт на годину в години пік. Проте хлопець рекомендує купляти більш вартісні девайси, якщо це дозволяє бюджет.

Разом з інвертором у Дениса працює безперебійник, аби під час вимкнення можна було користуватися комп’ютером без перерви.

Найбільш бюджетний варіант — це інвертор з модифікованою синусоїдою та невеличка зарядка до акумулятора. До такого інвертора можна приєднати комп’ютер, телевізор, монітори та інші прилади, які не пов’язані з електромотором. Тобто під’єднувати вентилятори, холодильники чи кондиціонери до нього не можна, бо вони можуть зламатися.

Автомобільні акумулятори Денис радить купувати в Україні, адже з-за кордону їх дорого розмитнювати. А ще хлопець каже, що треба купляти такі акумулятори, які можна використовувати у приміщенні і виробники про це зазначили, бо звичайні автомобільні в цьому випадку заборонені. Денис каже, що в квартирі не можна використовувати класичні свинцево-кислотні акумулятори, адже вони виділяють отруйні та вибухонебезпечні гази, особливо в процесі зарядки.

"Щоб зрозуміти, який вам потрібен акумулятор, треба помножити значення ампер на годину, які написані на ньому, на його напругу 12 вольт. Якщо акумулятор має ємність 65 ампер на годину, то, якщо помножити на 12 вольт, буде 780 Вт — таку потужність видаватиме протягом години. Можна використовувати не більше 70% доступної енергії, аби акумулятор працював справно, і стежити за тим, аби напруга не просіла. В EcoFlow все працює автоматично", — підсумував Денис.

Фото: ШоТам