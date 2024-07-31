Волонтери UAnimals зібрали 15 тонн сміття у заповідних зонах України

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Ірина Маймур
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Волонтери UAnimals зібрали 15 тонн сміття у заповідних зонах України за три години.

Про це організація повідомила у своїх соцмережах.

27 липня 300 волонтерів UAnimals долучилися до третього Всеукраїнського Маршу прибирання. Вони зібралися в пʼяти заповідних нацпарках України:

  • Подільські Товтри на Хмельниччині,
  • Цуманська пуща на Волині,
  • Голосіївський на Київщині,
  • Нижньодністровському на Одещині,
  • Хортиця у Запорізькій області.

На локаціях до груп доєдналися надзвичайники — провели інструктаж, розповіли правила мінної безпеки та як поводитися в заповідних зонах, нагадали правила відпочинку на природі та як важливо не залишати відкритих вогнищ у природі.

Під час прибирання волонтери знайшли уламки ворожого безпілотника, брухт, посуд, одяг і тонни пластикової тари, розповіли в організації.

“Усі ці 15 тонн сміття більше не шкодитимуть природі, а зокрема червонокнижним тваринам і рослинам”, — підсумовують в UAnimals.

Фото: UAnimals

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Опубліковано: 31 липня 2024
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