Волонтери UAnimals зібрали 15 тонн сміття у заповідних зонах України за три години.

Про це організація повідомила у своїх соцмережах.

27 липня 300 волонтерів UAnimals долучилися до третього Всеукраїнського Маршу прибирання. Вони зібралися в пʼяти заповідних нацпарках України:

Подільські Товтри на Хмельниччині,

Цуманська пуща на Волині,

Голосіївський на Київщині,

Нижньодністровському на Одещині,

Хортиця у Запорізькій області.

На локаціях до груп доєдналися надзвичайники — провели інструктаж, розповіли правила мінної безпеки та як поводитися в заповідних зонах, нагадали правила відпочинку на природі та як важливо не залишати відкритих вогнищ у природі.

Під час прибирання волонтери знайшли уламки ворожого безпілотника, брухт, посуд, одяг і тонни пластикової тари, розповіли в організації.

“Усі ці 15 тонн сміття більше не шкодитимуть природі, а зокрема червонокнижним тваринам і рослинам”, — підсумовують в UAnimals.

Фото: UAnimals