Волонтери UAnimals зібрали 15 тонн сміття у заповідних зонах України
Волонтери UAnimals зібрали 15 тонн сміття у заповідних зонах України за три години.
Про це організація повідомила у своїх соцмережах.
27 липня 300 волонтерів UAnimals долучилися до третього Всеукраїнського Маршу прибирання. Вони зібралися в пʼяти заповідних нацпарках України:
- Подільські Товтри на Хмельниччині,
- Цуманська пуща на Волині,
- Голосіївський на Київщині,
- Нижньодністровському на Одещині,
- Хортиця у Запорізькій області.
На локаціях до груп доєдналися надзвичайники — провели інструктаж, розповіли правила мінної безпеки та як поводитися в заповідних зонах, нагадали правила відпочинку на природі та як важливо не залишати відкритих вогнищ у природі.
Під час прибирання волонтери знайшли уламки ворожого безпілотника, брухт, посуд, одяг і тонни пластикової тари, розповіли в організації.
“Усі ці 15 тонн сміття більше не шкодитимуть природі, а зокрема червонокнижним тваринам і рослинам”, — підсумовують в UAnimals.
Фото: UAnimals