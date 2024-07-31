Біля Золотих воріт запрацювало азійське бістро “Кицуня”

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Ірина Маймур
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Біля Золотих воріт у Києві запрацювало азійське бістро “Кицуня”.

Заклад відкрився у тестовому форматі.

У бістро подають сніданки з 10:00 до 13:00. Зокрема, тут є рисова каша з манго, японський панкейк з капусти з креветками або беконом, яйцем пашот та голландським місо соусом та яєчня на індійській паляниці зі смаженим беконом, сиром чеддер і огірковою раїтою.

Основні страви можна замовити з 13:00 до 20:00. У закладі є декілька видів рамену — курячий, мʼясний, креветочний та овочевий.

Також пропонують паровий рис, локшину з куркою та креветкою, удон з кацу, традиційний корейський смажений рис з беконом та кімчі, кацу сендвічі тощо.

Серед напоїв тут є кава, матча, лимонади та вино.

Фото: “Кицуня”

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Опубліковано: 31 липня 2024
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