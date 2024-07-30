На Берестейському проспекті відкрився ресторан української кухні “Стрічка”

На Берестейському проспекті запрацював ресторан української кухні “Стрічка”.

Про це пише The Village Україна.

“Ми київський формат споживання, коли любимо і лосось, і дунайку, і піцу, і смажену картоплю з грибами, які чудово поєднуються як із настоянкою на дикій груші, так і келихом шардоне Стаховського чи Pinot Noir”, — описують концепцію у команді.

Для замовлення доступні 12 варіантів піци з начинками. Серед них — піца “Київська Русь” з сомом та бобами. Також відвідувачам пропонують основні страви: смажену картоплю, деруни, салати з сезонними продуктами, супи, голубці, рибні та м'ясні котлети тощо. Крім цього, можна замовити цільнозерновий хліб, десерти та напої.

У меню також є хліб власного виробництва і вино за ціною полички Good Wine від українського виробника або від світових виноробень.

В інтер'єрі присутні автентичні елементи українського декору. Також керамісти з Дніпропетровщини виготовили для ресторану декоративну плитку трав’яних і земляних відтінків.

“Кожна плитка, як і тарілка, унікальні, завдяки відбиткам польових квітів”, — розповідають у команді.

Ціни: піца “Енеїда” — 295 грн, піца “Шпундра” — 305 грн, піца “Дика карпатська” — 285 грн, піца “Селянська” — 280 грн, деруни з грибами — 195 грн, салат зі смаженими карпатськими грибами та сиром — 175 грн, юшка з карпатських грибів — 145 грн, голубці як з бабусиної печі — 265 грн, медовик — 135 грн, три молока — 95 грн, сорбет “Лайм-чебрець” та “Полуниця-каркаде” — 95 грн

Адреса: проспект Берестейський, 53 (БЦ Avenue 53)

Режим роботи: щодня з 12:00 до 22:00