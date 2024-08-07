У Києві запустили чатбот для пошуку квитків на театральні вистави. Він називається “Остап”.

Про це повідомила Mezha.Media авторка проєкту Катерина Кирсенко.

"Остап" сповіщає підписників про появу нових дат обраного спектаклю, кількість вільних місць та ціни на квитки. Його головна особливість у тому, що бот допомагає слідкувати за появою квитків, яких поки немає у продажу.

Наразі доступне слідкування за виставами у театрі ім. Франка, Молодому театрі та на Подолі. В планах додати й інші культурні заклади, зокрема Театр “Золоті ворота”, Академічний Театр Оперети, Театр драми і комедії на лівому березі тощо.

Як скористатися чатботом

Щоб отримати сповіщення, для цього потрібно в боті обрати театр, в який плануєте сходити, а далі — потрібну виставу. Якщо вільних квитків немає — відображатиметься червона кулька, якщо ж є — зелена.

У разі якщо квитків ще немає, щойно вони з’являться у продажу, ви отримаєте повідомлення.

У планах Катерини також створення бота, який буде показуват цікаві події в Києві. Потенційно в боті буде список можливих заходів та інтегрована карта.

Фото: “Остап”