У США відкрився перший заклад української мережі "Львівські круасани"

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Валерія Гуржий
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Українська мережа ресторанів Lviv Croissants відкрила перший заклад у передмісті Атланти, що у штаті Джорджія, США.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що у місто обрали через "динамічний, але не перенасичений гастроринок". У меню додали круасани, які готуватимуть в Атланті. Для цього уже запустили виробництво, яке зможе виробляти випічку для близько 20 ресторанів мережі в Північній Америці.

Також до меню американських Lviv Croissants усе ж додали деякі нові страви: круасани з авокадо, беконом, арахісовою пастою, а також салати, супи й більший вибір холодних напоїв.

За словами засновника Lviv Croissants Андрія Галицького, вийти на американський ринок компанія планувала ще з 2018 року. Локальним партнером став переселенець з України Бретт Ларрабі (СЕО Fast Food Franchising group USA). Компанія уже веде перемовини з потенційними франчайзі, щоб розвивати мережу своїх закладів у США.

Фото: Lviv Croissants

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Опубліковано: 12 серпня 2024
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