На Подолі відкрили четверте кафе кримськотатарської кухні Musafir.

Про це повідомили засновники закладу у Facebook.

Кафе почало роботу на вулиці Костянтинівська, 1 у будівлі навпроти фонтану "Самсон". Приміщення оформили у традиційному для мережі кримськотатарському стилі.

У закладі подають традиційні кримськотатарські чебуреки та янтики з різними начинками. Також можна замовити піде, салати, закуси, хумус, супи, люля кебаб, шашлик, манти, каре з баранини, яловичини та курки, які смажать на дров'яному мангалі, тощо.

Серед десертів є бахлава, изкейки тощо. Сред напоїв — компот хошаф, айран, кава на піску та інші.

Ціни: янтик — 91 грн, чебурек – 83 грн, лагман – 147 грн, долма – 249 грн, манти з яловичиною – 33 грн, самса – 65 грн, шашлик із баранини — 286 грн, хумус з овочами — 120 грн

Адреса: вулиця Костянтинівська, 1

Режим роботи: у понеділок з 11:00 до 22:00, з вівторка по неділю з 10:00 до 22:00

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Фото: Musafir