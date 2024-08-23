На Подолі запрацювала кав’ярня “Щиро” зі сніданками та вином

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Ірина Маймур
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На Подолі запрацювала кав’ярня “Щиро”.

Тут пропонують сніданки all day, сендвічі, каву, десерти, холодні напої і вино.

Серед сніданків є злакова каша з ягодами, сирники із заварним кремом і скрамблом, французький омлет із зеленим салатом тощо.

Заклад має дві тераси: одна фасадна, інша — в затінку. Наразі він працює в тестовому режимі.

Ціни: злакова каша з ягодами —160 грн, сирники із заварним кремом і скрамблом — 190 грн, французький омлет із зеленим салатом — 240 грн, еспресо — 70 грн, банановий кекс — 95 грн, ігристе Cava Jaume Serra Brut — 150 грн за келих

Адреса: вулиця Юрківська, 6/32

Режим роботи: щодня з 8:30 до 22:00

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Фото: THE KYIV LOVE; “Щиро”

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Опубліковано: 23 серпня 2024
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