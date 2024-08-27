8 виставок вересня у Києві, які варто відвідати

У Києві у вересні проходитиме багато виставок серед яких – "Іменем твоїм", присвячена митцям, які не боялися протистояти радянській владі, "Оленівка: квінтесенція жорстокості" про реконструкцію подій теракту в Оленівці та "Київ Багряний" про красу столиці в осінній період.

Зібрали для вас 8 виставок у Києві, які варто відвідати у вересні.

Воля є у нас із вами, воля і рішучість є у бійця на нулі, який боронить свою країну з гаслом "Воля або смерть", воля є у художника, який знаходить її в собі й творить попри все, воля сказати правду є у активіста, який боронить архітектурні пам’ятки від забудовників. Воля — це ємке й водночас надзвичайно наповнене поняття.



Воля — це частина душі кожного українця, те, що він отримує від народження.

Ціна: вхід вільний

Де: Avangarden, вул. Січових Стрільців, 23а

Коли: до 8 жовтня у будні дні з 09:00, у вихідні з 10:00

На стендах реконструйовано події теракту в Оленівці, показано обставини трагедії, спогади очевидців, процес розслідування загибелі військовополонених, акції на підтримку родин загиблих і фейки росіян про скоєний злочин.

Ціна: вхід вільний

Де: Майдан Незалежності

Коли: до 28 жовтня

На виставці представлені роботи українських митців ХХ-ХХІ ст, натхненні осінню в столиці – найбільш мальовничим сезоном на схилах Дніпра. Темна дніпрова вода, шурхіт золотавого листя, шум дощових крапель на бруківці, вибух барв і смаків на базарних ятках, парки із журливими вимкненими фонтанами.

Ціна: 120 грн

Де: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7

Коли: до 20 жовтня з середи по неділю з 12:00 до 19:00

Марія Левитська – театральна художниця-постановниця і художниця по костюмах. Творчу кар’єру розпочала як художниця-постановниця та художниця по костюмах на кіностудії імені Олександра Довженка. Вона створила декорації та костюми для понад 160 опер, балетів та драматичних вистав в Україні, Японії, Канаді, Словенії, Польщі.

Ціна: вхід вільний

Де: Галерея Portal 11, Трьохсвятительська, 11

Коли: 31 серпня – 8 вересня з середи по неділю з 11:00 до 19:00

Виставковий проєкт тематично поділений на 5 частин: Українські сузір’я, Моя земля, Українські символи, Українські свята, Графіка. Кожна із них розкриває певну грань зацікавлень художника Олексія Потапенка українським світом – буття-повсякдення, звичаї, обряди, традиції, сакральні об’єкти. Усі вони формують єдиний простір “планети”. Те, як митець уміє поєднувати космос із сокровенним, пропонує глядачеві унікальний спосіб проживання істин, на яких стоїть їхнє сприйняття дійсності.

Ціна: 130 грн

Де: Національний музей Тараса Шевченка, бульв. Т. Шевченка, 12

Коли: до 22 вересня з середи по неділю з 10:00

Проєкт присвячений українським культурним діячам, які не боялись виступати проти радянської влади та творити українське. Виставка відповідає на питання: а що було б, якби Леся Курбаса не розстріляли у віці 50 років, Аллу Горську не вбили у 41 рік, Михайля Семенка не заарештували 23 квітня 1937 року, а Симоненку б не поставили діагнозу рак нирок, спричиненого побиттям міліції.

Ціна: 100 грн

Де: Національний музей "Київська картинна галерея", вул. Терещенківська, 9

Коли: до 15 вересня щодня окрім понеділка та четверга з 11:00

Експозиція познайомить глядача з маловідомими текстильними творами Валентини Коткової та представить живопис її чоловіка — монументаліста Ернеста Коткова. Подружжя Коткових — яскравий київський творчий тандем, шанований і знаний в мистецьких колах.

Ціна: вхід вільний

Де: Артфундація "Дукат"

Коли: до 20 вересня щодня з 11:00

Проєкт є спробою охопити історію Другої світової та російсько-української воєн через художні рефлексії. На площі майже 2000 квадратних метрів під монументом "Батьківщина-Мати" розмістять понад 150 творів мистецтва, на які вплинули найтрагічніші періоди в історії України.

На виставці зберуть роботи 41 митця та мисткині з усієї країни: Марії Примаченко, Олександра Ройтбурда, Георгія Сенченка та Арсена Савадова, Антона Логова, Романа Мініна, Назара Білика, Альбіни Ялози, Рустема Скибіна та інших.

Поруч із ними будуть роботи з колекції Музею війни — картини українських художників радянського періоду, що зображали війну, її атмосферу, буденність та наслідки.

Ціна: від 70 грн

Де: Музей історії України у Другій світовій війні

Коли: до 21 жовтня щодня з 10:00

Фото: Музей Майдану, Антон Логов, Музей ім. Тараса Шевченка, Міністерство культури та інформаційної політики України