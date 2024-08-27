Біля Майдану встановили третю скульптуру французького митця: фото
Біля Майдану Незалежності з'явилась третя скульптура Джеймса Коломіна, створена ним до Дня Незалежності України.
Про це художник повідомив в Instagram.
Нова робота митця — це червона дівчинка в завеликій для неї касці, яка катається на гойдалці на мосту над Алеєю Героїв Небесної Сотні.
До того ж біля станції метро "Університет" з'явилася четверта скульптура Джеймса Коломіна. Це червона дівчинка с серцем та ведмедиком.
Нагадаємо, що раніше французький художник подарував Києву скульптуру "Дівчинка з соняшниками". Її встановили на порожньому постаменті, де колись стояв памʼятник члену партії більшовиків Миколі Щорсу.
Раніше ми писали, що у Києві з’явилася скульптура відомого французького художника Джеймса Коломіна, який зобразив дитину, що виходить зі стіни Головпоштампу, щоб намалювати український тризуб.
Загалом Коломіна планує представити у Києві п'ять своїх робіт.
Фото: Джеймс Коломіна