Біля Майдану встановили третю скульптуру французького митця: фото

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Ірина Маймур
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Біля Майдану Незалежності з'явилась третя скульптура Джеймса Коломіна, створена ним до Дня Незалежності України.

Про це художник повідомив в Instagram.

Нова робота митця — це червона дівчинка в завеликій для неї касці, яка катається на гойдалці на мосту над Алеєю Героїв Небесної Сотні.

До того ж біля станції метро "Університет" з'явилася четверта скульптура Джеймса Коломіна. Це червона дівчинка с серцем та ведмедиком.

Нагадаємо, що раніше французький художник подарував Києву скульптуру "Дівчинка з соняшниками". Її встановили на порожньому постаменті, де колись стояв памʼятник члену партії більшовиків Миколі Щорсу.

Раніше ми писали, що у Києві з’явилася скульптура відомого французького художника Джеймса Коломіна, який зобразив дитину, що виходить зі стіни Головпоштампу, щоб намалювати український тризуб.

Загалом Коломіна планує представити у Києві п'ять своїх робіт.

Фото: Джеймс Коломіна

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Опубліковано: 27 серпня 2024
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