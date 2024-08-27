Біля Майдану встановили третю скульптуру французького митця: фото

Біля Майдану Незалежності з'явилась третя скульптура Джеймса Коломіна, створена ним до Дня Незалежності України.

Про це художник повідомив в Instagram.

Нова робота митця — це червона дівчинка в завеликій для неї касці, яка катається на гойдалці на мосту над Алеєю Героїв Небесної Сотні.

До того ж біля станції метро "Університет" з'явилася четверта скульптура Джеймса Коломіна. Це червона дівчинка с серцем та ведмедиком.

Нагадаємо, що раніше французький художник подарував Києву скульптуру "Дівчинка з соняшниками" . Її встановили на порожньому постаменті, де колись стояв памʼятник члену партії більшовиків Миколі Щорсу.

Раніше ми писали, що у Києві з’явилася скульптура відомого французького художника Джеймса Коломіна, який зобразив дитину, що виходить зі стіни Головпоштампу , щоб намалювати український тризуб.

Загалом Коломіна планує представити у Києві п'ять своїх робіт.

Фото: Джеймс Коломіна