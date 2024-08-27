I'm Fine: у Херсоні на фасаді "Сільпо" зобразили інсталяцію українського художника для Burning Man 2024

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Валерія Гуржий
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На фасаді супермаркету "Сільпо" на проспекті Незалежності у Херсоні з’явився напис I'm Fine.

Про це повідомили у компанії.

I'm Fine або "Я в порядку" — фраза, якою українці часто відповідають на запитання "Як справи?", навіть коли все далеко не так. Саме ці слова надихнули українського художника Олексія Сая та засновника Ukrainian Witness Віталія Дейнегу створити інсталяцію I'm Fine для Burning Man 2024 з артефактів війни.

Напис I'm Fine на магазині "Сільпо" є не просто копією цієї інсталяції, а й підтвердженням її ідеї. Цей супермаркет має унікальний дизайн, натхненний роботами олешківської художниці-самоучки Поліни Райко, яка почала малювати в 69 років. Під час окупації Херсона окупанти спаплюжили оформлення магазину, а згодом пошкодили фасад під час обстрілу.

Сьогодні замість вікон, які неодноразово вилітали від вибухових хвиль, та фасаду з квітами — фанера. Та за цим фасадом з написом I'm Fine — все та ж гостинність Перевершників, які продовжують зустрічати Гостей навіть у найважчі часи.

Фото: Сільпо

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Опубліковано: 27 серпня 2024
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