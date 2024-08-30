До кінця року на Київщині відкриють рух трьома новозбудованими мостами

До кінця року 2024 року на Київщині планують відкрити рух по трьох новозбудованих мостах на регіональній дорозі Р-02.

Про це повідомив начальник Служби відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області Руслан Ничік.

Усі ці мости були зруйновані під час повномасштабної війни. Наразі кожен із мостів перебуває на різному етапі готовності, проте проїзну частину заасфальтовано на усіх спорудах, встановлено перильне та бар’єрне огородження.

Продовжуються роботи з укріплення укосів, водовідведення, також триває асфальтування під'їздів до мосту. Наступний етап – благоустрій, нанесення розмітки та встановлення дорожніх знаків.

Фото: Руслан Ничік