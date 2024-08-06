В Ірпені відбудовують приватний сектор, зруйнований росіянами: що вже зробили

В Ірпені триває відбудова приватного сектору по вул. Багірова. Це будинки навпроти ЖК “Ірпінські липки”, які були зруйновані внаслідок російської агресії.

Про це повідомляє голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

“Тут зводять повністю нові будинки за 42 адресами. Площа будинків — від 70 до 180 м2. На сьогодні роботи виконані на 67%”, — написав Руслан Кравченко.

Наразі звели фундаменти та стіни практично усіх будинків, у більше ніж половині — встановили покрівлю, віконні та дверні блоки. Крім того, у половині будинків утеплили фасади та завершили їх оздоблення.

В більшості осель вже облаштували внутрішні інженерні мережі, наразі тривають роботи із влаштування зовнішніх мереж.

“Приватний сектор відбудовуємо комплексно. Йдеться не лише про відновлення осель, а і будівництво інженерних мереж та капітальний ремонт вул. Багірова. Вже повністю облаштували водопостачання та каналізацію”, — додав Руслан Кравченко.

Роботи виконуються коштом обласного бюджету Київської області. Водночас до проєкту долучилися міжнародні організації. УВКБ ООН надало частину будівельних матеріалів, а фонд “Global Empowerment Mission” допомагає із заміною вікон та дверних блоків.

Фото: Руслан Кравченко