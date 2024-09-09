Відтепер через "Дію" можна зареєструвати шлюб онлайн

Українці першими у світі можуть одружуватися онлайн через "Дію".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Через застосунок тепер можна пройти повний цикл одруження — від подання заяви, шлюбу онлайн і до свідоцтва в застосунку. Більше не треба нікуди їздити, збирати документи, складати їх у файлик, щоб стати чоловіком та дружиною. Відтепер це кілька кліків у "Дії".

Відтепер доєднуватися до диджитал-церемонії з реєстратором можна там, де бажаєте, а також вирішуватити, чи хочете змінювати прізвище чи залишати своє або взяти подвійне. Все це можна зробити просто в застосунку. Весь процес одруження триватиме близько 30 хвилин, свідоцтво одразу з’явиться в "Дії", паперова версія надійде поштою.