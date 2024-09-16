В Україні з'явилася соціальна мережа, у якій можна вшановувати пам'ять померлих близьких
В Україні запрацювала соціальна мережа Soulwall, у якій можна створювати сторінки пам’яті про близьких людей чи домашніх улюбленців, які зберігатимуться в мережі.
Як створити сторінку пам'яті:
- Зареєструватися
- Завантажити біографію, фото й відео померлої людини чи домашнього улюбленця. Також є опція створення родинного дерева, яка об’єднає сторінки родичів між собою
- Створіть меморіал, де родина та друзі зможуть вшановувати пам'ять, ділитися спогадами, фотографіями чи відео
Розробники стверджують, що інформація кожного профілю надійно зберігається і не передається третім особам. Ви самі вирішуєте, хто може переглядати ваш профіль, зробити його відкритим, чи закритим для сторонніх людей.
Реєстрація профілю абсолютно безкоштовна і безстрокова.
Фото: yoursoulwall
Опубліковано: 16 вересня 2024
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