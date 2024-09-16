В Україні з'явилася соціальна мережа, у якій можна вшановувати пам'ять померлих близьких

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Валерія Гуржий
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В Україні запрацювала соціальна мережа Soulwall, у якій можна створювати сторінки пам’яті про близьких людей чи домашніх улюбленців, які зберігатимуться в мережі.

Як створити сторінку пам'яті:

  1. Зареєструватися
  2. Завантажити біографію, фото й відео померлої людини чи домашнього улюбленця. Також є опція створення родинного дерева, яка об’єднає сторінки родичів між собою
  3. Створіть меморіал, де родина та друзі зможуть вшановувати пам'ять, ділитися спогадами, фотографіями чи відео

Розробники стверджують, що інформація кожного профілю надійно зберігається і не передається третім особам. Ви самі вирішуєте, хто може переглядати ваш профіль, зробити його відкритим, чи закритим для сторонніх людей.

Реєстрація профілю абсолютно безкоштовна і безстрокова.

Фото: yoursoulwall

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Опубліковано: 16 вересня 2024
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