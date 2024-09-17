Майже 3 мільйони гривень нарахували українцям через "Національний кешбек": коли чекати на виплати

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Валерія Гуржий
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З початку запуску сервісу "Національного кешбеку" українцям вже нарахували понад 2,9 млн гривень кешбеку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Виплати кешбеку розпочнуться з 20 жовтня за покупки у вересні. Список продавців, виробників та товарів, за які нараховується кешбек, можна знайти за цим посиланням.

Як долучитися до програми як покупець

  • У банківському додатку або безпосередньо в банку надайте згоду на передачу інформації про транзакції з обраних карток під час покупок у магазинах-учасниках програми. Нині з програмою працюють Приватбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-банк, Глобус, Укрсиббанк, Акордбанк.
  • Відкрийте спеціальну картку для отримання кешбеку в одному з банків-учасників програми.
  • Оновіть додаток “Дія” до останньої версії та оберіть послугу “Національний кешбек”. У додатку вкажіть спеціальну картку, на яку щомісяця надходитиме кешбек.
  • Робіть покупки у магазинах-учасниках, обираючи товари від українських виробників та розраховуючись зареєстрованою карткою.
  • Наступного дня після покупки перевірте баланс кешбеку в “Дії”.

Раніше ми писали, що "Національний кешбек" запрацював в Україні 2 вересня. За цей час до сервісу долучилися 1,2 мільйона українців, 638 000+ з них активували картки в "Дії". Щодо виробників, то до програми доєдналося 963 виробники та 171+ тисяча товарів.

А ви користуєтеся "Національним кешбеком"?
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Опубліковано: 17 вересня 2024
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