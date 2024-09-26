Відтепер сертифікат "єВідновлення" можна використати як перший внесок за квартиру у програмі "єОселя"

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Валерія Гуржий
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Тепер житловий сертифікат "єВідновлення" можна використати, щоб частково або повністю покрити перший внесок іпотеки за програмою "єОселя".

Про це повідомили в уряді.

Там пояснюють, що якщо ви, наприклад, отримали житловий сертифікат "єВідновлення" за знищене житло на 2 млн грн. Однак квартира, яку хочете придбати, дорожча й коштує, припустимо, 3 млн грн. Раніше в такому разі потрібно було доплатити з власних коштів або вибрати дешевше житло, а тепер можна взяти пільгову іпотеку за програмою "єОселя".

Сертифікат можна використати для оплати першого внеску "єОселі", який за умовами програми має бути не менш ніж 20% від вартості житла. Якщо сума сертифіката, який бажаєте використати, менш ніж 20% вартості житла — різницю треба внести власними коштами.

Військові за контрактом, захисники України, силовики та члени їхніх сімей, а також медики, педагоги, науковці, які працюють у державному й комунальному секторах, отримують пільгову іпотеку від "єОселя" зі ставкою 3% на перші 10 років кредиту, далі 6%. Для всіх інших українців — 7% на перші 10 років кредиту, далі 10%.

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Опубліковано: 26 вересня 2024
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