Програма «єОселя» стане доступною для всіх українців без власного житла

Програма пільгової іпотеки «єОселя» стане доступною для всіх українців без власного житла. Для них діятиме ставка 7% річних у гривні.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Перший внесок становитиме 20%, термін кредитування надається до 20 років.

«Ці та інші зміни в умови програми дозволять суттєво активізувати видачу іпотеки. Ми створюємо можливість для українських родин, які потребують житла, отримати його вже», — зазначив очільник уряду.

Раніше взяти іпотеку під 3% за програмою «єОселя» могли лише військові, правоохоронці, вчителі, медики та науковці..

Станом на 1 травня 948 українських родин отримали кредит на житло на загальну суму понад 1,2 млрд грн.

Програма «єОселя» стартувала з жовтня 2022 року. Ми писали, які квартири можна придбати у Києві за пільговою іпотекою «єОселя».