Дивіться, як у Львові відреставрували балкон на фасаді будинку-пам'ятки

У Львові на вулиці Кирила і Мефодія, 29 завершили реставрацію балкона на головному фасаді житлового будинку – пам’ятки культурної спадщини.

Про це повідомило Бюро спадщини.

До реставрації одна з консолей вже обвалилася, а інша могла впасти в будь-який момент. Було встановлено, що пошкодження балкона виникли ще під час Другої світової війни. Частина металевих перил була простріляна, а деякі фрагменти взагалі були відсутні. Крім того, балконна плита мала серйозні тріщини, що могло становити загрозу для безпеки мешканців та перехожих. Усі ці пошкодження були виправлені під час реставраційних робіт.

У ході робіт, консолі, які підтримували балкон, були замінені новими, було відреставровано металеве огородження балкону та встановлено новий дерев’яний поручень.Також фахівці відреставрували пошкоджену бетонну плиту, а також встановили нову гідроізоляцію з метою захистити конструкцію від подальшого руйнування.

Загальна вартість реставраційних робіт балкону на склала 178 030 грн, з яких фінансова частка мешканця за кожен балкон становила лише 10 тисяч гривень, які є обов’язковим внеском, відповідно до умов програми співфінансування. Реставраційні роботи тривали протягом декількох місяців, виконавцем робіт є ТОВ “СпецРеставрація”.

Фото: Бюро спадщини