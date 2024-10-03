Бренд "спокусливого одягу" Anoeses відкрив бутік недалеко від Площі Українських Героїв

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Валерія Гуржий
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Бренд "спокусливого одягу" Anoeses відкрив флагманський бутик на вулиці Антоновича в Києві.

Про це пише The Village Україна.

Тут можна придбати інтимні аксесуари зі шкіри, латексу й текстилю, від бандажів до ексклюзивних дизайнерських виробів. Бутик поєднує шопінг, мистецтво й свободу самовираження. Над його дизайном працювала студія Temp Project.

У просторі планують проводити секс-освітні заходи, презентації нових колекцій, майстер-класи, "що надихають на глибше дослідження власних меж і бажань" та інші тематичні події.

Де: вулиця Антоновича, 20

Графік роботи: щодня з 12:00 до 20:00 щодня

Бренд будуарного одягу й аксесуарів Anoeses запустили у 2018 році подружжя Костянтин і Катерина Саввопуло. Бренд також розвиває власну освітню платформу для вивчення сексуальності Anoeses Education. Перший шоурум відкрили наприкінці січня 2023 року на вулиці Богдана Хмельницького в Києві.

Фото: The Village Україна

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Опубліковано: 03 жовтня 2024
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