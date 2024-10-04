На Старовокзальній демонтували більше 100 конструкцій незаконної реклами

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Валерія Гуржий
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У Києві на вулиці Старовокзальній демонтували понад 100 незаконних рекламних конструкцій.

Про це повідомили у КП "Київреклама".

Серед них — реклама на будівлі колишньої так званої "ленінської кузні", а також на інших будівлях, одна з яких була повністю обшита нелегальною рекламою. Локація розташована біля кінцевої зупинки швидкісного трамваю, у межах першої форматної зони, де діють посилені вимоги до зовнішньої реклами та вивісок.

Фото: КП "Київреклама"

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Опубліковано: 04 жовтня 2024
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