На Старовокзальній демонтували більше 100 конструкцій незаконної реклами

У Києві на вулиці Старовокзальній демонтували понад 100 незаконних рекламних конструкцій.

Про це повідомили у КП "Київреклама".

Серед них — реклама на будівлі колишньої так званої "ленінської кузні", а також на інших будівлях, одна з яких була повністю обшита нелегальною рекламою. Локація розташована біля кінцевої зупинки швидкісного трамваю, у межах першої форматної зони, де діють посилені вимоги до зовнішньої реклами та вивісок.

Фото: КП "Київреклама"