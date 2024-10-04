На Старовокзальній демонтували більше 100 конструкцій незаконної реклами
У Києві на вулиці Старовокзальній демонтували понад 100 незаконних рекламних конструкцій.
Про це повідомили у КП "Київреклама".
Серед них — реклама на будівлі колишньої так званої "ленінської кузні", а також на інших будівлях, одна з яких була повністю обшита нелегальною рекламою. Локація розташована біля кінцевої зупинки швидкісного трамваю, у межах першої форматної зони, де діють посилені вимоги до зовнішньої реклами та вивісок.
Фото: КП "Київреклама"
Опубліковано: 04 жовтня 2024