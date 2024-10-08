На Бортничах між озерами Заплавне та Вітовець провели толоку: фото

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Валерія Гуржий
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На Бортничах, що у Дарницькому районі, провели толоку між озерами Заплавне та Віновець.

Про це повідомили у Дарницькій РДА.

До толоки долучилися місцеві мешканці, які прибраи територію біля озер.

Раніше ми писали, що у Солом’янському районі Києва прибрали стихійне сміттєзвалище.

Фото: Дарницька РДА

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Опубліковано: 08 жовтня 2024
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