На Бортничах між озерами Заплавне та Вітовець провели толоку: фото

На Бортничах, що у Дарницькому районі, провели толоку між озерами Заплавне та Віновець.

Про це повідомили у Дарницькій РДА.

До толоки долучилися місцеві мешканці, які прибраи територію біля озер.

Раніше ми писали, що у Солом’янському районі Києва прибрали стихійне сміттєзвалище.

Фото: Дарницька РДА