На Бортничах між озерами Заплавне та Вітовець провели толоку: фото
На Бортничах, що у Дарницькому районі, провели толоку між озерами Заплавне та Віновець.
Про це повідомили у Дарницькій РДА.
До толоки долучилися місцеві мешканці, які прибраи територію біля озер.
Раніше ми писали, що у Солом’янському районі Києва прибрали стихійне сміттєзвалище.
Фото: Дарницька РДА
Опубліковано: 08 жовтня 2024
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