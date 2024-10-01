На Солом’янці прибрали стихійне сміттєзвалище: фото

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Наталія Габрух
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У Солом’янському районі Києва прибрали стихійне сміттєзвалище.

Про це повідомили у Департаменті територіального контролю міста Києва.

Там зазначили, що сміття накопичувалося, бо його вчасно не вивозили.

Представники департаменту зв’язалися з компанією, яка відповідає за вивіз сміття у цьому мікрорайоні. ТОВ “Альфатер Київ” виписали відповідний припис за порушення.

Наступного дня сміття було частково вивезено, але деякі відходи залишилися поруч із контейнерами. Тоді інспектори звернулися до керуючої компанії з обслуговування житлового фонду, яка оперативно замовила додаткову техніку і вже через кілька днів сміття було повністю вивезено.

Фото: Департамент територіального контролю міста Києва

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Опубліковано: 01 жовтня 2024
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