У Києві запрацювала найбільша книгарня мережі “КнигоЛенд”: що там є

У Києві запрацювала найбільша книгарня мережі “КнигоЛенд”.

Про це повідомляє “Читомо”.

Днями відбулося передвідкриття нової книгарні на вулиці Жилянській, 5/60.

Магазин став найбільшим осередком мережі у столиці, який об’єднує 12 інших київських книгарень та пропонує понад 60 тисяч книг від 17 тисяч видавців, включаючи як великі, так і нішеві видавництва.

Книгарня розрахована на 150 відвідувачів і має зону для сидіння на 90 місць, бар, кав’ярню, дитячу зону з аніматорами та окремі тематичні простори для різних жанрів літератури: комікси, художня література, та настільні ігри і нон-фікшн.

Офіційне відкриття книгарні на Жилянській для широкої публіки відбудеться 12-13 жовтня, де пройдуть зустрічі з відомими діячами культури, майстеркласи та розваги для дітей. У жовтні книгарня також планує провести вісім івентів, присвячених важливим темам, зокрема війні та психологічній підтримці.

У планах “КнигоЛенду” на 2025 рік — відкриття ще 26 книгарень по всій Україні, запуск мобільного застосунку з можливістю підписки та міжнародна доставка книг. Крім того, мережа планує додати кав’ярні та бари в нові заклади.