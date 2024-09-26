"КнигоЛенд" відкриває найбільшу книгарню мережі у Києві: якою вона буде

"КнигоЛенд" відкриває найбільшу книгарню мережі у Києві.

Про це пише Українська Рада Торгових Центрів.

Нова книгарня буде розташована на вулиці Жилянській, 5/60 неподалік метро "Олімпійська".

Як повідомляє пресслужба компанії, книгарня займатиме три поверхи, з балконами для відпочинку, сценами для презентацій та простором для кави та вина.

Площа магазину становитиме 500 квадратних метрів.

"Ця книгарня унікальна для нашої мережі. Три поверхи, балкони, кава, вино, сцени для презентацій і крута атмосфера", — зазначають у "КнигоЛенді".

Компанія також поділилася візуалізаціями майбутнього простору.

Фото: Українська Рада Торгових Центрів