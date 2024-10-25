Київська мережа book.ua запускає франшизу книгарень-кав'ярень по всій Україні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Наразі мережа має дві книгарні в Києві — біля станції метро “Золоті Ворота” та в ЖК “Файна Таун”, а також планує відкрити ще один магазин на ВДНГ.

Для потенційних франчайзі book.ua пропонує прибуток від 160 тисяч гривень на місяць, окупність інвестицій від 18 місяців і вкладення від 2,7 до 4 мільйонів гривень. Паушальний внесок становить 287 тисяч гривень, а роялті — 3% від продажів. Термін відкриття нової книгарні — 3-4 місяці, а на самоокупність розраховують вийти вже на 1-2 місяць роботи.

Мережа обіцяє своїм партнерам централізовану підтримку: адаптоване програмне забезпечення, навчання персоналу, логістику та постачання книжок, вигідні умови закупівлі товарів і маркетингову підтримку.

Для відкриття книгарні необхідно приміщення площею від 100 квадратних метрів з фасадною групою.

Фото: book.ua