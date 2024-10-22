Книгарня-кав’ярня Старого Лева на Прорізній припиняє роботу

Книгарня-кав’ярня Старого Лева на Прорізній, 10 припиняє роботу.

Про це заклад повідомив у своїх соцмережах.

“Разом із вами ми пройшли неймовірний шлях, сповнений сміху, пригод і незабутніх моментів. Наш простір став місцем, де творилася особлива атмосфера, що залишиться з нами назавжди. Проте й хороші речі мають схильність закінчуватися”, — йдеться у повідомленні.

Прощальна вечірка з приводу закриття книгарні відбудеться 26-27 жовтня.

Для гостей підготували особливі пропозиції. Протягом цих днів діятимуть великі знижки на весь асортимент, включаючи книги, каву, десерти та сувеніри. Крім того, за донат від 100 гривень відвідувачі зможуть зробити фото на полароїд, яке можна забрати на пам'ять або залишити у спеціальному альбомі разом із побажаннями для книгарні.

Нагадаємо, що книгарню-кав’ярню львівського “Видавництва Старого Лева” відкрили на Прорізній, 10 у 2017 році.

Фото: книгарня-кав’ярня Старого Лева; “Читомо”