На Центральному залізничному вокзалі відкриється “Книгарня “Є”

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Ірина Маймур
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На Центральному залізничному вокзалі Києва відкриється “Книгарня “Є”.

Про це свідчать дані Prozorro.Продажі.

Мережа виграла тендер на оренду приміщення площею 102,7 кв. м. Аукціон відбувся 1 листопада на платформі Prozorro.

Початкова ціна оренди становила 166 502 грн. За підсумками торгів, “Книгарня “Є” запропонувала найвищу ставку — 403 777 грн на місяць.

Зазначається, що нова книгарня стане органічною частиною концепції модернізації вокзалу.

Серед вимог для учасників була обов'язкова наявність щонайменше однієї функціонуючої книгарні в Києві або Київській області, а також вебсайту з доменом, пов’язаним із назвою книгарні, який не є маркетплейс-посадковою сторінкою.

Іншою умовою стало узгодження з УЗ матеріалів і візуального оформлення інтер’єру та екстер’єру приміщення, а також забезпечення доступності простору для маломобільних груп.

Вимоги до асортименту передбачали використання щонайменше 85% торгової площі під друковану продукцію, решта 15% — для продуктів харчування, окрім підакцизних товарів. У асортименті обов'язково мають бути представлені книги від щонайменше 20 видавництв та не менше 10 видів англомовних видань.

Термін оренди становитиме 2 роки та 360 днів.

Серед учасників аукціону також були Книгарня “Сенс” (295 777 грн), “Комакс Сервіс” (275 995 грн), “Видавництво Старого Лева” (239 000 грн) і “Рідіт” (171 995 грн).

Фото: “Книгарня “Є”

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Опубліковано: 01 листопада 2024
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