На Центральному залізничному вокзалі відкриється “Книгарня “Є”

На Центральному залізничному вокзалі Києва відкриється “Книгарня “Є”.

Про це свідчать дані Prozorro.Продажі.

Мережа виграла тендер на оренду приміщення площею 102,7 кв. м. Аукціон відбувся 1 листопада на платформі Prozorro.

Початкова ціна оренди становила 166 502 грн. За підсумками торгів, “Книгарня “Є” запропонувала найвищу ставку — 403 777 грн на місяць.

Зазначається, що нова книгарня стане органічною частиною концепції модернізації вокзалу.

Серед вимог для учасників була обов'язкова наявність щонайменше однієї функціонуючої книгарні в Києві або Київській області, а також вебсайту з доменом, пов’язаним із назвою книгарні, який не є маркетплейс-посадковою сторінкою.

Іншою умовою стало узгодження з УЗ матеріалів і візуального оформлення інтер’єру та екстер’єру приміщення, а також забезпечення доступності простору для маломобільних груп.

Вимоги до асортименту передбачали використання щонайменше 85% торгової площі під друковану продукцію, решта 15% — для продуктів харчування, окрім підакцизних товарів. У асортименті обов'язково мають бути представлені книги від щонайменше 20 видавництв та не менше 10 видів англомовних видань.

Термін оренди становитиме 2 роки та 360 днів.

Серед учасників аукціону також були Книгарня “Сенс” (295 777 грн), “Комакс Сервіс” (275 995 грн), “Видавництво Старого Лева” (239 000 грн) і “Рідіт” (171 995 грн).

Фото: “Книгарня “Є”