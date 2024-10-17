"Укрзалізниця" хоче створити фудкорти, кав’ярні та книгарні на залізничних вокзалах

Після більш ніж річної перерви "Укрзалізниця" відновлює аукціони з оренди площ, щоб на вокзалах країни з'явилися фудкорти, кав’ярні, книгарні, аптеки, фінансові зони, квіткові крамниці та багато іншого.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Перші аукціони будуть оголошені в системі Prozorro.Продажі вже найближчими тижнями. Серед пропозицій – площі на Центральному вокзалі Києва для розміщення книгарні (102 кв. м) та банківського мінівідділення (35 кв. м). Також серед найближчих запланованих для оренди – площі для розміщення обладнання операторів мобільного зв’язку.

Також "Укрзалізниця" запрошує всіх потенційних учасників торгів особисто ознайомитися з площами, які будуть запропоновані для оренди на головному вокзалі Києва. Презентація площ для книгарні відбудеться 18 жовтня об 11:00. А презентація площ для банківського мінівідділення відбудеться 21 жовтня об 11:00. Реєстрація учасників заходів обов’язкова за посиланням. Збір учасників заходів – у лаунжі залізничного вокзалу, вхід ліворуч від центрального входу до вокзалу зі східної сторони.

Раніше ми писали, що 15 липня на київському Центральному залізничному вокзалі офіційно відкрили кафе One Love & Cheesecake Family.

Фото: facebook.com/citykiev