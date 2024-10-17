"Укрзалізниця" хоче створити фудкорти, кав’ярні та книгарні на залізничних вокзалах

40
Валерія Гуржий
share share

Після більш ніж річної перерви "Укрзалізниця" відновлює аукціони з оренди площ, щоб на вокзалах країни з'явилися фудкорти, кав’ярні, книгарні, аптеки, фінансові зони, квіткові крамниці та багато іншого.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Перші аукціони будуть оголошені в системі Prozorro.Продажі вже найближчими тижнями. Серед пропозицій – площі на Центральному вокзалі Києва для розміщення книгарні (102 кв. м) та банківського мінівідділення (35 кв. м). Також серед найближчих запланованих для оренди – площі для розміщення обладнання операторів мобільного зв’язку.

Також "Укрзалізниця" запрошує всіх потенційних учасників торгів особисто ознайомитися з площами, які будуть запропоновані для оренди на головному вокзалі Києва. Презентація площ для книгарні відбудеться 18 жовтня об 11:00. А презентація площ для банківського мінівідділення відбудеться 21 жовтня об 11:00. Реєстрація учасників заходів обов’язкова за посиланням. Збір учасників заходів – у лаунжі залізничного вокзалу, вхід ліворуч від центрального входу до вокзалу зі східної сторони.

Раніше ми писали, що 15 липня на київському Центральному залізничному вокзалі офіційно відкрили кафе One Love & Cheesecake Family.

Фото: facebook.com/citykiev

А ви чекаєте на нові
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 17 жовтня 2024
Укрзалізниця
share share
Українська команда створила ролик-відкриття для першого за 6 років шоу Victoria’s Secret Українська команда створила ролик-відкриття для першого за 6 років шоу Victoria’s Secret До власності міста повернули ділянку у Дніпровському районі, яку раніше віддали під забудову До власності міста повернули ділянку у Дніпровському районі, яку раніше віддали під забудову На Київщині відкрили модуль для безкоштовної реабілітації постраждалих від війни: фото На Київщині відкрили модуль для безкоштовної реабілітації постраждалих від війни: фото Історичну будівлю, де розташований корпус університета Грінченка, відреставрують за понад 900 тисяч гривень Історичну будівлю, де розташований корпус університета Грінченка, відреставрують за понад 900 тисяч гривень
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.