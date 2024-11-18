На місці ресторану "Життя Чудових Людей" відкриється новий заклад: подробиці

На місці київського закладу "Життя Чудових Людей", який закрився 15 жовтня цього року, відкриється новий заклад.

Про це повідомив український ресторатор та засновник сім’ї ресторанів і готелів First Line Group Дмитро Запорожець, пише Forbs.

Заклад працював на вулиці, Велика Васильківська, 36 сім років та за цей час двічі ставав "Кращим міським кафе" на ресторанній премії "Сіль", посідав 14-те місце серед ресторанів Києва на Tripadvisor та мав оцінку 4,7 зірки з 5 у Google на основі понад 3000 відгуків.

За словами ресторатора, заклад готували до закриття заздалегідь. Ще з 2023 року компанія First Line Group розробляла новий проєкт на його місці. Дизайн нового закладу площею 206 кв. метрів із 42 посадковими місцями розробило архітектурне бюро YOD Group. Вранішня і вечірня його концепції відрізнятимуться. Більше про формат ресторатор відмовився розповідати до відкриття. Запуск планують у лютому–березні 2025 року.

Дмитро Запорожець також розповів й про проєкт 044 Cafe на Великій Васильківській, який закрився у серпні цього року через релокацію на нову адресу. Площу закладу планують збільшити з 1000 до 1500 кв. м, а формат міського кафе з власною пекарнею і кондитерською залишити.

За час повномасштабної війни бізнес українського ресторатора Дмитра Запорожця скоротився з 14 проєктів у Києві та Харкові до 6. Наразі майже всі харківські заклади не працюють, зачинені, зокрема, "Італійська редакція #2", "Наша Дача" та "Чехов".

У Харкові в Запорожця залишилося Cafe 1654, відновлене після пошкоджень через обстріли міста, і готель Hotel 19. У Києві – ресторани "Улюблений дядя", "Італійська редакція", Electron Corp, івент-простір "Дядина квартира". Також тимчасові невеличкі точки в стилі колишнього кафе 044 Cafe відкрили в 2024 році на базі столичних закладів "Гам!бургерна", Bimbo, Plus та книгарні "Сенс".