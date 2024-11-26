Мапу реабілітаційних закладів презентували в Україні: їх вже більше 4 тисяч

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Валерія Гуржий
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В Україні презентували першу версію мапи реабілітаційних закладів, на якій вже можна знайти майже 4 тисячі заклади.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Під час презентації учасники обговорили питання доопрацювання мапи з точки зору категоризації, видів реабілітації, термінів оновлення інформації тощо. До доопрацювання мапи вирішили також залучити спеціалізовані громадські організації.

USAID спільно з МОЗ у 2024 році запустили п’ятирічний проєкт Rehub4U. Він сприятиме розвитку реабілітаційної інфраструктури, роблячи відповідні послуги доступнішими на рівні громад, покращуючи стандарти надання такої допомоги, розширюючи доступність сучасних допоміжних технологій і підвищуючи кваліфікацію фахівців із реабілітації.

Раніше ми писали, що на базі медичної установи МВС у Києві відкрили новий реабілітаційний центр Recovery.

Фото: photographee.eu/Depositphotos

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Опубліковано: 26 листопада 2024
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