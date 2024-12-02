Найкращі фото світу 2024 року: National Geographic показав щорічну підбірку

Американський науково-популярний журнал National Geographic показав щорічну підбірку найкращих фото світу 2024 року. До неї увійшло 19 фотографій.

Відомо, що фото для підбірки обирали з понад 2,3 мільйона знімків, які за рік зробили фотографи National Geographic.

"Занурення", затока Атка, Антарктида. Фото: Берті Грегорі

"Тотальне затемнення серця", Расселлвілл, Арканзас. Фото: Аарон Гʼюї

"Вечеря в сутінках", Конкан, Техас. Фото: Бабак Тафреші

"Нова надія для носорогів", Нанюкі, Кенія. Фото: Амі Вітале

"Атомна спадщина", Чача, Індія. Фото: Чінкі Шукла

"Рідке паливо від сонця", Юліх, Німеччина. Фото: Давіде Монтелеон

"Столітня пісня кохання", Спрінґфілд, Іллінойс. Фото: Джон Стенмаєр

"Знедолена гавань", Сиваська оаза, Єгипет. Фото: М'хаммед Кіліто

"Глибокі знання", провінція Нґуньє, Габон. Фото: Роббі Шоун

"Дім назавжди", Бенсон, Аризона. Фото: Крісті Хемм Клок

"Зміни пастуха", Коченешть, Румунія. Фото: Джаспер Дуст

"Слідами невловимого чорного тигра", штат Одіша, Індія. Фото: Прасенджит Ядав

"Де віри сходяться", Памірські гори, Таджикистан. Фото: Матьє Пале

"Бум із видом", Антиґуа, Гватемала. Фото: Пітер Фішер

"Безумство запліднення", провінція Британська Колумбія, Канада. Фото: Раян Тідман

"Небезпечне перехрестя", Сіома, Замбія. Фото: Джаспер Дуст

"Маленький прорив", Констанц, Німеччина. Фото: Інгo Арндт

"Пелюсткові майстри", Калаат-М’Гуна, Марокко. Фото: Рена Еффенді

"Коли води зливаються", Державний парк Феннінг-Спрінгс, Флорида. Фото: Джейсон Галлей

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