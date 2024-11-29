Дивіться 10 найкращих фото української природи за 2024 рік за версією Вікіпедії

Фотоконкурс “Вікі любить Землю 2024” оголосив десять найкращих світлин української природи.

Ці фото представляють заповідні території з різних регіонів країни.

У десятку найкращих фото увійшли роботи, зроблені в Одеській, Львівській, Черкаській, Чернігівській, Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Житомирській областях та на окупованій частині Херсонської області.

Ось світлини переможців

Ковила в Тарутинському степу, Одеська область. Фото: Максим Яковлєв

Зірки над Каменем, Львівська область. Фото: Вадим Юник

Тарасів обрій. Світанок, Черкаська область. Фото: Олександр Мальон

Малята сови сірої, Ялівщина, Чернігівська область. Фото: Олександр Арендар

Свидовецький заповідний масив, Закарпатська область. Фото: Євген Столяров

Шишкові пагорби в осінній ранок над Дністром, Чернівецька область. Фото: Сергій Зисько

Надвірнянські скелі, Івано-Франківська область. Фото: Katewari

Очеретянка лучна серед очерету, Тернопільська область. Фото: Любомир Матвіїв

Сова бородата, Заказник Баранівський, Житомирська область. Фото: Олександр Гриб

Зебри у степу Асканії-Нови, Херсонська область. Фото: Ганна Глушакова

Цьогоріч Україна посіла друге місце серед 57 країн-учасниць за кількістю завантажених знімків. Конкурс провели вдруге за час повномасштабного вторгнення.

Фото: “Вікі любить Землю”