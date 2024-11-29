Дивіться 10 найкращих фото української природи за 2024 рік за версією Вікіпедії
Фотоконкурс “Вікі любить Землю 2024” оголосив десять найкращих світлин української природи.
Ці фото представляють заповідні території з різних регіонів країни.
У десятку найкращих фото увійшли роботи, зроблені в Одеській, Львівській, Черкаській, Чернігівській, Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Житомирській областях та на окупованій частині Херсонської області.
Ось світлини переможців
Ковила в Тарутинському степу, Одеська область. Фото: Максим Яковлєв
Зірки над Каменем, Львівська область. Фото: Вадим Юник
Тарасів обрій. Світанок, Черкаська область. Фото: Олександр Мальон
Малята сови сірої, Ялівщина, Чернігівська область. Фото: Олександр Арендар
Свидовецький заповідний масив, Закарпатська область. Фото: Євген Столяров
Шишкові пагорби в осінній ранок над Дністром, Чернівецька область. Фото: Сергій Зисько
Надвірнянські скелі, Івано-Франківська область. Фото: Katewari
Очеретянка лучна серед очерету, Тернопільська область. Фото: Любомир Матвіїв
Сова бородата, Заказник Баранівський, Житомирська область. Фото: Олександр Гриб
Зебри у степу Асканії-Нови, Херсонська область. Фото: Ганна Глушакова
Цьогоріч Україна посіла друге місце серед 57 країн-учасниць за кількістю завантажених знімків. Конкурс провели вдруге за час повномасштабного вторгнення.
Фото: “Вікі любить Землю”