Скільки коштує ялинка на офіційних ярмарках у Києві: ціни

У Києві запрацювали перші ялинкові ярмарки. Купити ялинку на яких можна від 100 до 10 тисяч гривень.

Про це пише "Суспільне".

На ялинковому ярмарку на Подолі можна придбати ялинки з Прикарпаття. Ціна стартує від 100 гривень за невеличку "в'язанку" — дерево зі зв'язаних ялинкових гілочок. Більші в'язанки продають за 200, 300, 500 гривень.За невеличкі ялинки і сосни просять від 800-1000 гривень. Більші коштують від двох до п'яти тисяч гривень. Ціна новорічного дерева заввишки понад три метри сягає 10 тисяч гривень.

Продавці розповідають, що поки попит на ялинки незначний. Однак ближче до вечора, коли люди вертатимуться з роботи, покупців побільшає.

Такі майданчики є офіційними. Тут продають сертифіковані ялинки, на яких є чіпи з кодами, за допомогою яких можна перевірити, звідки привезли дерево.

Раніше ми писали, що з 5 грудня у Києві почнуть працюватимуть офіційні ялинкові ярмарки. Їх відкриватимуть поступово, а працюватимуть вони до 31 грудня. Адреси таких ярмарок у різних районах міста можна переглянути тут.

Фото: Суспільне