Сонячна електростанція, здатна заживити цілий мікрорайон, працює на Запоріжжі

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Ірина Маймур
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На Запоріжжі працює сонячна електростанція, яка за годину може виробляти до 20 МВт електроенергії.

Цього достатньо, аби забезпечити один житловий квартал, повідомили у Запорізькій ОВА.

Станція займає площу 38 гектарів і складається з 72 тисяч сонячних панелей різної потужності — від 320 до 420 Вт. Встановлені панелі мають різні модифікації, зокрема біфокальні, які можуть поглинати світло з обох сторін, забезпечуючи високу ефективність.

Енергія від сонячної станції розподіляється по єдиній енергосистемі України, забезпечуючи підтримку під час війни. Попри постійні обстріли, чотири фахівці продовжують працювати, щоб гарантувати стабільну роботу станції.

Сонячна електростанція була збудована у 2020 році, а її запуск відбувся на початку 2021 року.

Фото: Запорізька ОВА

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Опубліковано: 06 грудня 2024
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