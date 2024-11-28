На даху бібліотеки КПІ встановили сонячну електростанцію
Сонячну електростанцію з системою накопичення енергії встановили на даху бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Про це повідомляють у пресслужбі закладу.
Вона забезпечить безперебійну роботу навіть під час аварійних чи стабілізаційних відключень електроенергії.
Система має потужність генерації 14,8 кВт та ємність зберігання 19,2 кВт-год. До її складу входять 34 фотовольтаїчних модулі, акумулятори великої ємності, інвертор та інші компоненти. Це забезпечує стабільну роботу освітніх і наукових ресурсів, зокрема доступ до інституційного репозитарію ELAKPI — архіву навчальних і наукових матеріалів університету.
Крім того, у бібліотеці працюватиме стабільний вайфай.
Фото: скриншот відео КПІ ім. Ігоря Сікорського
Опубліковано: 28 листопада 2024
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