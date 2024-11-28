На даху бібліотеки КПІ встановили сонячну електростанцію

Сонячну електростанцію з системою накопичення енергії встановили на даху бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Про це повідомляють у пресслужбі закладу.

Вона забезпечить безперебійну роботу навіть під час аварійних чи стабілізаційних відключень електроенергії.

Система має потужність генерації 14,8 кВт та ємність зберігання 19,2 кВт-год. До її складу входять 34 фотовольтаїчних модулі, акумулятори великої ємності, інвертор та інші компоненти. Це забезпечує стабільну роботу освітніх і наукових ресурсів, зокрема доступ до інституційного репозитарію ELAKPI — архіву навчальних і наукових матеріалів університету.

Крім того, у бібліотеці працюватиме стабільний вайфай.

Фото: скриншот відео КПІ ім. Ігоря Сікорського