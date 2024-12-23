Винний завод та декоративний голубник окупанти знищили у Севастополі

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Валерія Гуржий
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Лише за грудень окупанти ліквідували винний завод та декоративний голубник Шматька у тимчасово окупованому Севастополі.

Про це повідомив рух "Жовта стрічка".

Зазначається, що причина ліквідації голуб'ятні – українські документи, якими вона була оформлена до окупації півострова росіянами. Активісти руху "Жовта Стрічка" з Криму повідомляють, що місцеві дуже розлючені такими рішеннями окупантів. Але у місті та окупаційних органах дуже багато приїжджих росіян, які не цікавляться місцевою спадщиною.

Раніше ми писали, що 21 липня в Євпаторії окупаційна міська влада розпочала демонтаж Хрестовоздвиженського храму Православної Церкви України, що була останньою українською церквою на півострові.

Фото: "Жовта стрічка"

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Опубліковано: 23 грудня 2024
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