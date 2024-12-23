Культурний простір MONO відкрили у відреставрованій кам’яниці XVII століття у Львові

У Львові на площі Ринок, 21 відкрився новий муніципальний культурний простір MONO, який розташований у відреставрованому приміщенні кам’яниці XVII століття. Локація стане частиною мережі Unbroken Art.

Про це повідомили у Львівській міськраді.

Основна ідея проєкту – "Мистецтво працює з травмою". Родзинкою простору є виставки одного об’єкту, де кожні півтора місяці експозиція оновлюватиметься. Це перша така практика в Україні.

Зазначається, що простір не буде звужуватись на одній тематиці чи одному форматі. Це культурний простір, де будуть відбуватися різні події – лекції, дискусії, виставки, сучасні культурні практики. Тут будуть створювати можливості для людей, щоб надихатись, збагачуватись, розвиватись, відкривати для себе щось нове, отримувати нові сенси і мотивації.

Простір MONO розташований у самому серці Львова. З вікон відкривається один з найкращих видів на площу Ринок. Художню концепцію простору сформував Влодко Костирко, реставрацію здійснювала фірма Karp Restorer.

Роботи почалися ще 2 роки тому, а в процесі реставрації проявлялись все цікавіші деталі простору. За п’ять століть будівля мала кардинальні зміни, як архітектурні, так і в оздобленні. Саме тому зробили так, щоб відвідувачі бачили всі шрами, всі надбання, всі елементи, які говорять про розвиток історії цього об'єкта.

"Ми не реставрували чи ремонтували об’єкт, а фактично законсервовали все, що має історичну, культурну чи мистецьку цінність", – пояснює Василь Карпів, реставратор монументального мистецтва.

Особливий акцент у культурному просторі робитиметься на проведенні подій для ветеранів. Також в просторі буде представлена колекція книжок про культуру.

Зараз простір відкрився лише на половину. Другу частину дороблять наступного року, відтак MONO стане інклюзивним простором з повним доступом для людей з інвалідністю. Це місце буде безкоштовним для некомерційних заходів, спрямованих на розвиток ідеї, ініціатив та поглядів.

Перша виставка, яка діятиме тут півтора місяці — "Чавунна Біблія". Її курує Павло Гудімов, а консультантом є Тарас Батенко.

"Єдиний об’єкт цієї виставки є елементом чавунної печі XVII століття (як і кам’яниця, де відкрито простір)...Ніхто не знає, звідки цей об’єкт, скільки йому років, яка його історія, але саме споглядання рельєфного сюжету змушує вивчати, занурюватись у цю невідомість", – пояснює Павло Гудімов, артменеджер та куратор першої виставки у новому просторі.

Раніше ми писали, що у Києві на вулиці Ярославів Вал у Києві відкрився естетичний простір Entropy.

Фото: Роман Балук

