"Сільпо" відкрив в Ірпені новий "пластиліновий" магазин: дивіться, який вигляд він має

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Валерія Гуржий
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В Ірпені мережа супермаркетів "Сільпо" відкрила новий магазин в ТЦ "Жираф", натхненний пластиліном.

Тут є плавні лінії, яскраві кольори та текстури, які оживляють простір. Колони нагадують бруски пластиліну, а виліплені вручну шпалери розповідають історії світотворення. У зоні напоїв та алкоголю атмосфера змінюється: там панує стримана елегантність з абстрактними формами та насиченими кольорами.

У магазині ви можете знайти солодощі власної кондитерської, гарячу піцу та добірні продукти від крафтових виробників у "Лавці традицій". Також там щодня випікатимуть круасанчики, хліб та багети, готуватимуть улюблені страви й коптитимуть рибку, даруючи гостям справжню гастрономічну насолоду.

На площі 1211 м² кожен знайде щось для себе: свіжі овочі й фрукти, великий асортимент у м’ясному й рибному відділах. Крім того, для зручності гостей працюватиме відділ інтернет-замовлень, а за відсутності електроенергії, тут можна підзарядити гаджети та скористатися безкоштовним Wi-Fi.

Новий "Сільпо" уже зустрічає гостей за адресою: місто Ірпінь, вул. Соборна, 160в ТРЦ "Жирафа" з 08:00 до 23:00.

Раніше ми писали, що ТРЦ "Жирафа" в Ірпені, який зруйнували російські війська у лютому 2024 року, відбудували.

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Опубліковано: 23 грудня 2024
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