"Сільпо" відкрив в Ірпені новий "пластиліновий" магазин: дивіться, який вигляд він має
В Ірпені мережа супермаркетів "Сільпо" відкрила новий магазин в ТЦ "Жираф", натхненний пластиліном.
Тут є плавні лінії, яскраві кольори та текстури, які оживляють простір. Колони нагадують бруски пластиліну, а виліплені вручну шпалери розповідають історії світотворення. У зоні напоїв та алкоголю атмосфера змінюється: там панує стримана елегантність з абстрактними формами та насиченими кольорами.
У магазині ви можете знайти солодощі власної кондитерської, гарячу піцу та добірні продукти від крафтових виробників у "Лавці традицій". Також там щодня випікатимуть круасанчики, хліб та багети, готуватимуть улюблені страви й коптитимуть рибку, даруючи гостям справжню гастрономічну насолоду.
На площі 1211 м² кожен знайде щось для себе: свіжі овочі й фрукти, великий асортимент у м’ясному й рибному відділах. Крім того, для зручності гостей працюватиме відділ інтернет-замовлень, а за відсутності електроенергії, тут можна підзарядити гаджети та скористатися безкоштовним Wi-Fi.
Новий "Сільпо" уже зустрічає гостей за адресою: місто Ірпінь, вул. Соборна, 160в ТРЦ "Жирафа" з 08:00 до 23:00.
Раніше ми писали, що ТРЦ "Жирафа" в Ірпені, який зруйнували російські війська у лютому 2024 року, відбудували.