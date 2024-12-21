ТРЦ "Жирафа", вщент зруйнований росіянами у 2022 році, відкрили в Ірпені

ТРЦ "Жирафа" в Ірпені, який зруйнували російські війська у лютому 2024 року, відбудували.

Відновлений об'єкт, який було знищено на 90%, відкрили у п'ятницю, 20 грудня. Мер Ірпеня Олександр Маркушин зазначив , що ТРЦ забезпечить понад 300 нових робочих місць.

Які магазини вже працюють у ТРЦ “Жирафа”

"Сільпо" – супермаркет площею 2500 квадратних метрів зі свіжою випічкою власного виробництва, зоною фудкорту та доставки;

магазин косметики і побутових товарів EVA;

ювелірні магазини "Срібна країна" та "Золотий вік";

зоомагазин E-ZOO;

аптека "Біла ромашка";

ремонт та аксесуари для гаджетів Doctor Mobi;

квіткова крамниця;

JYSK – перший в Ірпінській громаді магазин міжнародної мережі

За тиждень у ТРЦ “Жирафа” також відкриються магазин техніки COMFY та магазин одягу Sinsay.

Що відомо про ТРЦ “Жирафа”

Біля ТРЦ “Жирафа” у лютому 2022-го року відбувалися жорстокі бої за Київ. Поряд з ним був легендарний блокпост, який тримали ціною життя Герої Ірпеня.

У жовтні 2022-го року власники ТРЦ почали демонтаж та заявили про побудову на його місці нової будівлі під тим самим брендом.

Раніше ми писали, що мешканці ірпінського ЖК “Версаль Парк” самостійно відновили своє житло, яке пошкодили окупанти.

Фото: Олександр Маркушин