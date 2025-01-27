Можлива забудова схилів фунікулеру: активісти звинувачують Київраду у блокуванні петицій

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Валерія Гуржий
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Пам'яткоохоронець Дмитро Перов намагався створити на сайті Київради кілька петицій з різним формулюванням щодо неможливості забудови схилів київського фунікулеру, але жодна з них не змогла пройти модерації.

"Бачимо новий геніальний спосіб вирішення проблем від Київської міськради. Не потрібно буде думати, що робити з вимогами від містян, якщо ці вимоги навіть не пройдуть валідацію", – зауважив Перов.

При цьому він додав, що на сайті є петиції, по типу, "відновити роботу витверезників" або "завершити війну", які успішно пройшли модерацію.

Раніше ми писали, що на схилах поблизу першої нижньої станції київського фунікулера планують звести офісний центр і житлові будівлі.

Йдеться про дві ділянки за адресою вул. Боричів узвіз, 4А у Подільському районі. Будівництво планують розпочати на розі вул. Боричів Тік та Боричів Узвіз. Саме тут до 1928 року і була нижня станція київського підйомника, яку надалі під час реконструкції “спустили” до вул. Сагайдачного та Володимирського узвозу.

Майбутнє будівництво також передбачає знесення історичної будівлі – садиби Марії Буйницької, збудованої у 1882 році.

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 27 січня 2025
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