Великий ресторан морозива відкрився на "Арсенальній"

У Києві недалеко від станції метро "Арсенальна" відкрився великий ресторан морозива Gelarty від найбільшого українського виробника крафтового морозива Massimo Gelarty.

Тут на вас чекають особливі сніданки з морозивом, обіди, вечері, смачна кава з десертами та авторським морозивом, приготованим з-під ножа. Сніданки доступні з 09:00 до 12:00.

Ціни: англійський сніданок з курячими ковбасками та морозивом bbq – 318 грн, вівсяна каша з кокосом і бананом та ванільним морозивом – 135 грн, тартар з лосося з морозивом з лимона та базиліку – 435 грн, гарбузовий крем-суп з морозивом з горгонзоли – 150 грн, дабл-бургер з яловичою котлетою та морозивом із гірчиці з медом – 349 грн, сирне ризото з виноградом та морозивом горгонзола – 335 грн, вино – від 185 грн, коктейлі – від 210 грн, алкогольне морозиво – від 255 грн, авторське морозиво – від 182 грн.

Де: вул. Князів Острозьких, 8Б

Графік роботи: пн-пт 09:00–22:00, сб-нд 10:00–22:00

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Фото: Віледж