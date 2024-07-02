Де купити крафтове морозиво: 20 виробників з усієї України

Холодні десерти — порятунок у літню спеку. І перше, що спадає на думку в такому випадку, це морозиво. Ванільне, шоколадне, плодово-ягідне, на паличці, у вафельному стаканчику або в красивій скляній креманці — немає значення, як саме ви куштуватиме цей літній десерт, головне знайти доброго виробника, який потішить вас натуральним смачним морозивом.

Зібрали для вас два десятки крафтових виробників морозива з Києва, Дніпра, Полтави, Львова, Одеси, Рівного, Ужгорода, Вінниці та Івано-Франківська. Якщо когось забули — дайте нам знати в коментарях.

Морозиво Honey та "Завертайло"

Мережа закладів подружжя Анни і Станіслава Завертайлів представляє iconic десерти, які стали своєрідної візитівкою Києва. Морозиво Honey можна знайти в Києві не лише в закладах мережі, а й у таких супермаркетах як "Сільпо", "Мегамаркет", Winetime. Серед асортименту можна знайти як старе добре ескімо, так і екзотичні смаки: кава-кардамон, лохина-лайм, матча-малина в шоколаді, карамель з печеним яблуком в чорному шоколаді та багато іншого.

Яке морозиво скуштувати:

грейпфрут-полуниця-юзу;

лимонне на вівсяному (vegan);

суниця в білому шоколаді.

Повний асортимент і ціни: сайт

Морозиво "Валь-де-Валь"

Морозиво під брендом "Валь-де-Валь" виготовляється в Києві з 2010 року за старовинними сімейними рецептами. Скушувати десерт можна як вдома чи в офісі, замовивши доставку на потрібну адресу, так і в затишному кафе з м’якими диванами, невеликими столиками й вінтажними речами. У закладі, до речі, морозиво можна замовити як у вафельному стаканчику, так і в скляній креманці.

В меню — морозиво зі смаком арахісу, хліба, меду з імбиром і багато-багато іншого.

Яке морозиво скуштувати:

хлібне;

обліпихове;

кокосове.

Повний асортимент і ціни: сайт

Морозиво "Умка"

Морозиво "Умка" також добре відоме киянам, невеличке кафе-морозиво на вулиці Костьольній, що біля Майдану — обов’язкове must visit місце під час літніх прогулянок. Морозиво тут можна з’їсти як на місці (всередині за столиком або на вулиці на лавочці), так і замовити доставку.

В меню — понад 20 різних смаків морозива та сорбетів. Класичні смаки як от шоколадне, ванільне, вершкове, так і "експериментальне" на кшталт сорбету із вина або вершкового морозива зі смаком тирамісу.

Як морозиво скуштувати:

страчатела;

горгондзола;

винний сорбет.

Повний асортимент і ціни: Instagram

Морозиво Mr. Pops

Mr. Pops із Дніпра став тим самим брендом, який ввів моду на попсікли — це щось подібне до ескімо на паличці, але готується на фруктовій основі. На момент створення, 2015 року, це була екзотика для України. Але хлопців ризикнули та зробили десерт, який припав до душі спочатку всім модним хіпстерам, а трохи згодом — і всім іншим поціновувачам холодних десертів.

Зараз географія продажів вийшла далеко за межі Дніпра, охоплюючи всю Україну. Крім того, українські попсікли вийшли й на міжнародний рівень: нині в Польщі діє понад 30 точок продажів Mr. Pops.

Яке морозиво скуштувати:

маракуя;

груша-дорблю;

лаванда.

Повний асортимент і ціни: сайт

Морозиво Vital

А це морозиво виготовляють у Полтаві, проте точки продажу можна знайти в Києві, Кропивницькому, Кременчуці, Горішніх Плавнях і Дніпрі. Асортимент — невеликий, лише дев’ять смаків, проте це компенсується лише натуральними інгредієнтами у складі кожного смаку. Порції по 90 г фасують у ручні стаканчики з кришкою.

Радимо скуштувати:

крем-брюле;

фісташка;

чорна смородина.

Повний асортимент і ціни: сайт

Морозиво Massimo Gelarty

Лабораторія морозива Massimo Gelarty — також впізнавана назва у Києві. Бренд заснував український джелатер’є Максим Голубєв, який займався виробництвом морозива двадцять років. Колекціонуючи рецепти морозива з усього світу, Максим (який, до речі, називав себе Массімо) як справжній гик відшукував справжні кулінарні перлини.

Наприклад, в меню Gelarty можна знайти ванільне морозиво за рецептом 1649 року. Десерт створив шеф-кухар французького короля Жерар Тирсен, який потім розкрив цей таємний, доступний лише королівському двору, рецепт. За це він був страчений, а його оригінальний рецепт потерпів чимало змін. Максиму Голубєву вдалося відтворити автентичний перепис.

У лютому цього року Максим раптово помер, залишивши у спадщину майже чотири сотні рецептів морозива, а також ресторан-джелатерію та два кафе у Києві.

Яке морозиво скуштувати:

виноградний сорбет у шоколаді;

морозиво паляниця з чорним хлібом і дрібкою солі;

ванільне морозиво за рецептом Жерара Тирсена 1649 року.

Повний асортимент і ціни: сайт

Морозиво "Файні льоди"

Засновники бренду "Файні льоди" зі Львова обожнюють експериментувати з морозивом, в меню у них можна знайти понад 100 смаків. Крім класичних на кшталт шоколадного, фісташкового, лісова ягода тощо тут готують і, як називають його засновники бренду, "дивне" морозиво: борщ-сорбет, лосось з кунжутом, сорбет із просекко, пармезан-полуниця, помідор-базилік і багато іншого.

Крім Львова "Файні Льоди" можна знайти по всій Україні, бренд має понад 120 локацій у форматах від вуличних вітрин до торгових точок To Go.

Яке морозиво скуштувати:

сорбет авокадо-лайм;

дорблю зі смородиною;

борщ-сорбет.

Повний асортимент і ціни: сайт

Морозиво "Мама готувала"

Київська компанія "Мама готувала" займається виробництво заморожених напівфабрикатів. Серед десертів пропонують натуральне крафтове морозиво. В меню — 16 смаків, від класичного білого пломбіру та шоколадного морозива до морозива зі смаком жувальної гумки або снікерса. Придбати морозиво можна в магазинах у Києві або замовити доставку.

Яке морозиво скуштувати:

просекко з полуницею;

бабл гам;

тирамісу.

Повний асортимент і ціни: сайт

Морозиво Icetory

В Одесі також можна знайти крафтове морозиво. Icetory, яке має два заклади в центрі міста (на Дерибасівській та Садовій) пропонує понад тридцяти видів холодних десертів: без цукру, без лактози, на фруктовому пюре або вершках. Серед смаків можна знайти як класичні, так і екзотику як от зі смаком бразильської гуави, жуйки Love is або коктейлю Піна Колада. Продають на вагу або у відерцях по 175 мл, 500 мл і 2.5 кг.

Яке морозиво скуштувати:

морозиво чизкейк Нью-Йорк;

з сиром Філадельфія та інжиром;

вершково-пармезановое морозиво.

Повний асортимент і ціни: сайт

Морозиво TANU

Ще один крафтовий бренд з Одеси. TANU виготовляє веганське морозиво — вершкове на рослинному молоці і сорбети на фруктовій основі. В меню можна знайти безліч смаків як класичні типу лимона, ожини, манго, так і чудернацькі: морозиво з куркумою, жасміном, йогуртом і насінням чіа тощо.

Яке морозиво скуштувати:

жасмин + порічка;

персик + розмарин;

соняшник + карамель.

Повний асортимент і ціни: сайт

Морозиво DRaw

У Києві виготовленням виключно веганського морозива займаються засновники бренду DRaw. Морозиво у них тільки на паличці, воно не містить цукру, лактози та глютену. І якщо раніше вони робили його по типу ескімо, тобто в глазурі з веганського шоколаду, то цього року, "зняли шубку з шоколадної заливки та залишили як є".

Смаків небагато, але всі яскраві: малина, манго-маракуя, лимон-шоколад, полуниця з ваніллю, кокосове з ягодами, шоколадне з амарантовою цукеркою. На бажання можуть доставити Новою поштою в будь-який куточок України.

Яке морозиво скуштувати:

шоколадне з амарантовою цукеркою;

кокосове з ягодами;

лимон-шоколад.

Повний асортимент і ціни: Instagram

Морозиво Mountain

Крафтове морозиво Mountain пропонує три десятки смаків — з них двадцять у стаканчику і ще десять на паличці а-ля ескімо. Зі смаків — тут стара добра, перевірена часом класика: майже всі види фруктово-ягідного морозива на основі вершків або сорбети. З екзотики — дина з сиром дорблю. З додаткових бонусів — сирки в шоколаді, яких тут майже десять видів

Яке морозиво скуштувати:

диня з сиром дор блю;

сирок у шоколаді;

малиновий щербет.

Повний асортимент і ціни: сайт

Морозиво "Мелін"

У Рівному за холодні крафтові десерти відповідає кафе "Мелін", що працює вже 17 років у центрі міста. Кафе давно має власну кондитерську, а нещодавно запустило повноцінне виробництво крафтового морозива. Серед смаків — сорбети з малиною, манго і маракуєю, а також класичний пломбір, фісташкове, шоколадне, іриска, орео, солона карамель та багато іншого.

Морозиво можна скуштувати як в кафе, так і замовити доставку додому чи в будь-яке інше зручне для вас місце.

Яке морозиво скуштувати:

англійський пунш;

дабл брауні;

лате кантучіні.

Повний асортимент і ціни: сайт

Морозиво Ice Roll

Ice Roll — ще один бренд крафтового морозива з Рівного. Холодні десерти тут готують за рецептурою італійського джелато, а подають як у вигляді звичайного морозива у вафельному стаканчику чи в креманці, так і можуть зробити айс роли — так зване "смажене" морозиво. Смаженим його називають, оскільки процес приготування дуже схожий на процес смаження, тільки готується не при плюсовій температурі у фритюрі, а при –20 на фризері, спеціальному пристрої для швидкого заморожування.

Серед смаків — як класичні поєднання, так і екзотик на кшталт чорниці з маскарпоне, апельсин з корицею, дор блю, морква-яблуко-апельсин і багато іншого.

Яке морозиво скуштувати:

лічі-малина-троянда;

лимончелло;

вишня-мигдаль.

Повний асортимент і ціни: Instagram

Морозиво Summerset

В Ужгороді за крафтове морозиво відповідає Summerset, чию продукцію можна придбати у форматі to go на яскравих ятках у місті або замовити доставку. В меню — понад 45 смаків. Є класичні смаки на вершковій або фруктовій основі, а також доволі широка лінійка алкогольного морозива: з бурбоном, просекко, п’яною вишнею.

Окремої уваги заслуговує морозиво "Ужгород" створене на честь міста — його готують з безе, сиром маскарпоне, фундуком і шоколадом.

Яке морозиво скуштувати:

"Ужгород";

маскарпоне з п’яною вишнею;

шоколад-бурбон.

Повний асортимент і ціни: Instagram

Морозиво MORO

Ще одне крафтове морозиво в Ужгороді можна знайти під брендом MORO. Холодні десерти тут виготовляють за технологією італійського джелато, в меню — як класичні смаки, так і "цікавенькі" на кшталт вершкового морозива з гарбузовим насінням. Точки продажу працюют в Ужгороді, Мукачево, Береговому та Чопі.

Яке морозиво скуштувати:

зі смаком гарбузового насіння;

зі смаком печива Lotus;

золотий шоколад.

Повний асортимент і ціни: Instagram

Морозиво Jeremy

В Івано-Франківську головні по крафтовому морозиву — засновники бренду Jeremy, які займаються виготовленням десертів і заморожених напівфабрикатів. В меню — як класичне морозиво на вершковій основі як от пломбір або ескімо в шоколаді, так і веганські позицію та морозиво з алкоголем.

Яке морозиво скуштувати:

веганське морозиво з керобом;

з єгермейстером і апельсиновим конфі;

вишня в бельгійському шоколаді.

Повний асортимент і ціни: Instagram

Морозиво inii

За крафтове джелато в Івано-Франківську відповідає джелатерія inii. Джелато готують за італійською рецептурою, серед смаків — переважно старая, добра класика, перевірена часами: ванільне, яке тут готують з ваніллю зі Шрі-Ланки, фісташкове, шоколадне, карамельне, страчатела, лісовий горіх, фруктово-ягідні сорбети тощо.

Яке морозиво скуштувати:

ванільне;

шоколад-апельсин;

йогурт з карамелізованим горіхом.

Повний асортимент і ціни: Instagram

Морозиво Buon Gelato

У Вінниці крафтове морозиво можна придбати у форматі to go в точках продажу з яскравою вивіскою Buon Gelato. Холодні ласощі тут готують за традиційною рецептурою італійського джелато, в меню можна знайти 25 видів морозива та сорбетів.

Серед смаків — класичні як от шоколад, полуниця, фісташка, так і десяток видів десертного морозива, яке виготовляється по типу популярних солодощів: снікерс, баунті, тирамісу, чизкейк, фереро тощо.

Яке морозиво скуштувати:

заварний крем з карамельною пастою;

сицилійський апельсин;

йогурт з лісовими ягодами.

Повний асортимент і ціни: Instagram

Морозиво "Еко-Карпати"

А якщо ви любите козяче молоко, то можете скуштувати козиний пломбір від ферми "Еко-Карпати", що на Прикарпатті. Технологи ферми протягом року працювали над розробкою ідеальної рецептури, аби зберегти ніжну текстуру та підкреслити автентичний смак козячого молока. В асортименті лише один смак, власне, пломбір із козиного молока. Але скуштувати бодай раз у житті треба обов’язково.

Придбати можна в мережі супермаркетів "Сільпо" або на сайті ферми .