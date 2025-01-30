Новий дорожній знак з'явиться в Україні: що він означає

В Україні з’явився новий дорожній знак, який вже почали встановлювати на дорогах. Він зображає вигнуту стрілку і елемент, що нагадує щит.

Про це пише Auto-Consulting.

Даний дорожній знак інформує про звуження проїжджої частини, наявність острівця безпеки та необхідність об’їзду цієї ділянки. Острівець безпеки, як правило, встановлюється на пішохідних переходах або на багатосмугових дорогах, щоб люди могли безпечно зупинитись посеред дороги, якщо не встигають перейти в один рух. Він також допомагає полегшити поділ смуг для автомобілів.

Знаки, які позначають острівці безпеки, встановлюються разом з іншими попереджувальними знаками, наприклад, про звуження дороги, аварійно небезпечну ділянку, а також обмеження швидкості. У темну пору доби такі острівці освітлюються, а навколо них встановлюється огородження для безпеки пішоходів.

У ПДР цей знак отримав кодифікацію, або ж порядковий номер — 7.25. Він має прямокутну форму та чорне обрамлення.