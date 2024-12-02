Платні дороги в Україні можуть з'явитися за вимогою ЄС: розглядають 6 маршрутів

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Валерія Гуржий
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В Україні проводять аналіз трафіку на 6 основних маршрутах для оцінки доцільності запуску платних доріг. Це є вимогою ЄС, вже є напрацьований законопроєкт та домовленості з ЄІБ.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач під час заходу від ЕВА, пише УНН.

"Питання платних доріг — це вимога ЄС. У нас є напрацьований законопроєкт щодо цього, і зараз ми працюємо над його втіленням. Для того, аби зробити якісну дорогу, потрібно провести аналіз інтенсивності руху, зараз такий аналіз ведеться по 6 дорогам, щоб запустити механізм платних доріг. Говоримо з інвесторами, є домовленості з ЄІБ", – сказав Деркач.

За його словами, після результатів аналізу руху буде прийматись рішення, але Україна впевнено рухається до системи платних доріг. Він додав, що "рано чи пізно платні дороги все одно будуть".

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Опубліковано: 02 грудня 2024
дороги
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