Довідник "30 перлин Києва" з використанням шрифту Брайля випустили в Україні

В Україні випустили перший довідник "30 перлин Києва" з використанням шрифту Брайля та додаванням рельєфних зображень для людей із порушеннями зору .

Про це повідомили в управління туризму та промоцій КМДА.

Видання стало першим в Україні, створеним за принципами універсального дизайну, який поєднує плоско друкований збільшений шрифт, рельєфні кольорові зображення та шрифт Брайля.

Довідник містить інформацію про найбільш визначні туристичні локації столиці – 30 перлин Києва, серед яких історичні пам’ятки, церкви, парки, театри, мости та інші міські споруди. Зокрема, можна довідатися про Софійський собор XI століття, сучасний міст "Хвиля Азову", головну спортивну арену країни, легендарний монумент "Батьківщина-мати" та інші популярні об’єкти, без яких сьогодні неможливо уявити Київ.

Книга допоможе людям із порушеннями зору ознайомитися з найпопулярнішими місцями Києва через тактильний досвід. Ця ініціатива розширює доступ до туристичних пам’яток більшого кола людей та демонструє, що Київ продовжує залишатися одним із головних туристичних центрів країни.

Фото: управління туризму та промоцій КМДА