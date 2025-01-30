Довідник "30 перлин Києва" з використанням шрифту Брайля випустили в Україні

68
Валерія Гуржий
share share

В Україні випустили перший довідник "30 перлин Києва" з використанням шрифту Брайля та додаванням рельєфних зображень для людей із порушеннями зору .

Про це повідомили в управління туризму та промоцій КМДА.

Видання стало першим в Україні, створеним за принципами універсального дизайну, який поєднує плоско друкований збільшений шрифт, рельєфні кольорові зображення та шрифт Брайля.

Довідник містить інформацію про найбільш визначні туристичні локації столиці – 30 перлин Києва, серед яких історичні пам’ятки, церкви, парки, театри, мости та інші міські споруди. Зокрема, можна довідатися про Софійський собор XI століття, сучасний міст "Хвиля Азову", головну спортивну арену країни, легендарний монумент "Батьківщина-мати" та інші популярні об’єкти, без яких сьогодні неможливо уявити Київ.

Книга допоможе людям із порушеннями зору ознайомитися з найпопулярнішими місцями Києва через тактильний досвід. Ця ініціатива розширює доступ до туристичних пам’яток більшого кола людей та демонструє, що Київ продовжує залишатися одним із головних туристичних центрів країни.

Фото: управління туризму та промоцій КМДА

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 30 січня 2025
share share
Забуті українські страви: 8 рецептів, які можна відтворити зараз Забуті українські страви: 8 рецептів, які можна відтворити зараз Українські військові почали сходження на Кіліманджаро: їхній шлях покажуть у документалці Українські військові почали сходження на Кіліманджаро: їхній шлях покажуть у документалці Прокуратура оскаржить рішення Київради щодо будівництва 8 багатоповерхівок в промзоні біля парку "Перемога" Прокуратура оскаржить рішення Київради щодо будівництва 8 багатоповерхівок в промзоні біля парку "Перемога" Українська художниця Марія Гайдук стала переможницею Болонської виставки ілюстраторів Українська художниця Марія Гайдук стала переможницею Болонської виставки ілюстраторів
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.