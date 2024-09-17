Театр оперети адаптував три вистави для глядачів з порушеннями зору та слуху

13 вересня в Національній опереті України презентували інклюзивний проєкт із використанням новітніх технологій. Проєкт створений командою театру за підтримки Українського культурного фонду у співпраці з ГО "Доступне кіно".

Про це йдеться на сторінці Київського національного театру оперети.

Вперше в Україні, за допомогою застосунків Subcatch та Earcatch, які завантажуються в телефон, глядачі з порушеннями зору та слуху зможуть відкрити для себе світ театру оперети:

Subcatch — це безкоштовний застосунок, який допомагає людям із порушеннями слуху дивитися кіно. На ньому розміщені розгорнуті субтитри. Завантажити його можна за посиланням.

Earcatch — це безкоштовний застосунок, який допомагає людям із порушеннями зору дивитися кіно. На ньому розміщені звукоописи. Завантажити його можна за посиланням.

Також на подію завітали ті, для кого безпосередньо був презентований даний проєкт. Люди з порушеннями зору та слуху часто не відвідують театри, тому що ті не обладнані спеціальними пристроями для адаптації. Завдяки використанню новітніх технологій стало можливим побачити і почути те, що було недоступно. Наразі до перегляду доступні наступні вистави: "Летюча миша", "За двома зайцями" та "Звана вечеря з італійцями".

Під час пресконференції розробники додатків змогли продемонструвати, як це працює, а також зазначили, що готові покращувати налаштування застосунків із урахуванням побажань людей із вадами зору і слуху. Театр став першим закладом у Києві, який реалізував доступні вистави для відвідувачів із порушенням зору.

Раніше ми писали, що Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка починає розширювати доступність театру для маломобільних верств населення.

Фото: Театр оперети