Дивіться, як колись запарковану вуличку у Львові перетворили на пішохідну

50-метрову ділянку вулиці Нижанківського у Львові перетворили на пішохідну, на якій розташований нещодавно відкритий Львівський культурний хаб у межах проєкту ЮНЕСКО.

Про це пише Ne:Urban.

Ще минулого року вона була хаотично запаркована автомобілями. На вулиці замінили мощення з асфальту на ФЕМ. Входи до приміщень зробили абсолютно безбар’єрними. Таким чином пішохідна частина вулиці Нижанківського збільшилась з минулих 50-ти метрів до більш ніж 100 метрів.

Фактично ж вона була пішрхідною з 2019 року, але протягом довгого часу фізичного бар’єру для в’їзду не було, тому дорожні знаки водії закономірно ігнорували.

Фото: Ne:Urban