Дивіться, як колись запарковану вуличку у Львові перетворили на пішохідну
50-метрову ділянку вулиці Нижанківського у Львові перетворили на пішохідну, на якій розташований нещодавно відкритий Львівський культурний хаб у межах проєкту ЮНЕСКО.
Про це пише Ne:Urban.
Ще минулого року вона була хаотично запаркована автомобілями. На вулиці замінили мощення з асфальту на ФЕМ. Входи до приміщень зробили абсолютно безбар’єрними. Таким чином пішохідна частина вулиці Нижанківського збільшилась з минулих 50-ти метрів до більш ніж 100 метрів.
Фактично ж вона була пішрхідною з 2019 року, але протягом довгого часу фізичного бар’єру для в’їзду не було, тому дорожні знаки водії закономірно ігнорували.
Фото: Ne:Urban
Опубліковано: 05 лютого 2025
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