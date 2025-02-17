Фільм "Камінь, ножиці, папір" з Олександром Рудинським отримав премію BAFTA

Короткометражна стрічка Франца Бьома "Камінь, ножиці, папір" здобула премію BAFTA в категорії "Найкращий британський короткометражний фільм". 78-ма церемонія вручення премії відбулася 16 лютого у Королівському фестивальному залі у Лондоні.

Про це йдеться на сайті BAFTA.

Фільм зняв британський режисер німецького походження Франц Бьом. Короткометражка створена на основі реальних подій, що відбувалися в Україні під час повномасштабного вторгнення. У головній ролі знявся український актор Олександр Рудинський (“Перші дні”, “Декамерон”, “Збори ОСББ”). Під час отримання нагороди актор присвятив її Євгену Світличному, військовому, що поліг у боях, та усім, хто захищає Україну і бореться за її незалежність.

20-хвилинна стрічка розповідає історію Івана, який живе на сході України. За сюжетом події розгортаються на початку великої війни. Батько головного героя працює хірургом. У перші дні вторгнення росіян він починає оперувати поранених військових та цивільних.

Операції медик проводить у місцевому бункері. Іван допомагає батькові. В якийсь момент про цей бункер дізнаються росіяни і Іванові доведеться взяти до рук зброю, щоб захистити людей.

Раніше ми писали, що короткометражна стрічка про війну в Україні “Камінь, ножиці, папір” потрапила до лонглиста британської кінопремії BAFTA.